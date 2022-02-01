Айза объяснила, почему мужчина не обязан полностью обеспечивать женщину

Блогер Айза-Лилуна Ай в разговоре с NEWS.ru заявила, что мужчина в современном мире не обязан полностью обеспечивать женщину в материальном плане. Звезда добавила, что является сторонницей равноправия, а «желание зарабатывать — обоюдное». Модель подчеркнула, что представительницы прекрасного пола также ничего не должны своим спутникам.

Мы выросли на таком воспитании: ты должна быть здорова, чтобы принести потомство, быть хорошей хозяйкой, уборщицей, и так далее. Но это такой пережиток прошлого и к реальности уже никакого отношения не имеет. Но я также поддерживаю, если женщина самостоятельно этого хочет. Вы меня сейчас застали за тем, что я мыла полы. Вот я этого хотела, я люблю убираться — это мой дом, я хочу создавать уют, и какая-то часть женской натуры любит во мне чистоту, порядок, чтобы еда была. Мне совершенно неважно чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но чтобы он должен был прямо платить за меня — такого нет, это абсурд. Я за партнёрские отношения, — отметила Айза.

В конце декабря 2021-го Айза-Лилуна Ай заявила, что не переживает и не ревнует из-за того, что её бывший муж рэпер Гуф (Алексей Долматов) сыграл свадьбу с Юлией Королёвой. В разговоре с NEWS.ru она подчеркнула, что данный вопрос её не заботит, но в целом она относится позитивно к переменам в жизни бывшего супруга.

Ранее сексолог Ирина Айриянц рассказала NEWS.ru, что женщин «выбешивает», когда партнёр во время полового акта постоянно переспрашивает, «что нужно сделать и как, требует от партнёрши оргазма, стремится «причинить радость». Эксперт отметила, что кавалеру стоит вести себя «настойчиво, активно и быть заряженным на результат», чтобы не разочаровать её в постели. Спикер добавила, что интимные отношения — «последний бастион» для проявления мужчинами «сексуальной агрессии».