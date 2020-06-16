Айза Анохина перестала скрывать измену мужа

Телеведущая Айза Анохина разводится со вторым мужем Дмитрием, в браке с которым прожила почти пять лет и родила ему сына Элвиса.
Комментируя расставание с супругом, Айза долгое время утверждала, что основной причиной развода стало то, что они с мужем слишком разные. Теперь звезда решила признаться, что супруг ей изменял.
По словам телеведущей, когда в семье начались проблемы, она обнаружила у Дмитрия переписку с другой женщиной,
Я у второго мужа тоже нашла весёлую переписку. На этом точка была поставлена окончательно. Я лучше одна буду всю жизнь, — отметила Анохина.
Ранее Айза Анохина сообщала, что Дмитрий угрожает отнять у неё сына, а также абсолютно не помогает им финансово.
Первым мужем Айзы был Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, от которого она родила сына Сэма. Недавно мальчика пришлось перевести из одной школы в другую, потому что его обзывали сыном наркомана. Сейчас 10-летний ребёнок переживает тяжёлый период, он постоянно плачет, срывается на младшем брате, из-за чего вынужден посещать психолога.
Ранее появились слухи о новом романе 35-летней теледивы и 29-летнего певца Олега Майами. Айза не стала отрицать, что с исполнителем её связывает не только дружба, писал NEWS.ru.
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