«Ах как хочется вернуться»: куда пропала певица Анжелика Варум

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анжелика Варум

Композитор Николай Агутин поделился информацией о месте проживания его сына Леонида и певицы Анжелики Варум. Что сейчас известно о жизни певицы, где она, какие высказывания делала об СВО?

Где сейчас Варум

Заслуженный артист России Леонид Агутин вместе с супругой Анжеликой Варум сейчас живут на даче в Московской области. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил отец исполнителя Николай Агутин.

«Мы живем вместе на даче и видимся <...>. Не так часто, потому что он бывает на гастролях, но два-три раза в месяц мы с ним встречаемся», — рассказал он.

Известно, что Варум и Агутин являются обладателями недвижимости в США. KP.RU насчитал у них пять объектов на сумму более 827 млн рублей. Квартиры и дома находятся недалеко от Майами, центра Флориды. В Штатах почти с самого рождения живет с родителями Варум общая дочь супругов, в 2020 году она получила американский паспорт.

Впервые за последнюю пару лет Варум вышла на сцену в начале ноября 2023 года. Она выступила вместе с Агутиным в ходе концерта в Казахстане. Во время исполнения хита «Городок», где есть строчка «Ах как хочется вернуться», артистка расчувствовалась и расплакалась.

Когда будут концерты Варум

Согласно данным сервиса «Яндекс Афиша», у Варум и Агутина в ближайшее время состоятся два совместных концерта. 24 марта супруги должны выступить в Екатеринбурге на площадках «Екатеринбург-Экспо» и «МТС Live Холл». 25 марта артисты приедут в Челябинск, где у них запланирован концерт в местном дворце спорта «Юность».

7 марта в московском Доме кино состоится премьера фильма «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором снялись Варум и Агутин. В этой картине музыканты и актеры исполняют песни в стиле французской эстрады 60–70-х годов.

Что Варум говорила об СВО, уезжала ли из России

После начала спецоперации Варум опубликовала в социальных сетях пост, в котором призвала все стороны конфликта к переговорам. Она указала, что выступает против происходящего, и заявила, что «виноватых рассудят потомки». Свое обращение певица продублировала на украинском языке. Через некоторое время появились новости, что Варум вместе с супругом покинули Россию, однако Агутин опроверг эту информацию.

«Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету», — сказал он.

Музыкант также заверил, что его семья никогда не участвовала в сборе денег для Вооруженных сил Украины.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Анжелика Варум

Могут ли «отменить» Варум и Агутина

Продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru заявил, что супругам ничто не угрожает, поводов для их «отмены» в России нет. По его словам, музыканты ведут себя сдержанно, поэтому не вызывают раздражения у публики, в отличие от певицы Кристины Орбакайте.

«Я думаю, что еще всех начало раздражать то, что Кристина устроила танцы с мамой и с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) на сцене. Здесь все напряглись: Орбакайте пляшет с иноагентом, а потом поехала здесь деньги зарабатывать. Агутин и Варум ведут себя спокойно, не вызывающе», — сказал Лавров.

Продюсер также отметил, что Агутин очень хороший музыкант, который входит в топ самых востребованных артистов и любим публикой. В его случае «артистичность перевешивает политичность», к тому же «он ничего такого и не говорит», добавил Лавров.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 2 марта, гонорар, репетиция, Салехард

Последние новости шоу-бизнеса 2 марта: что с Лободой, Киркоровым, Галкиным

Галкин плюнул ядом в SHAMAN и Лепса: грозит ли ему уголовное дело?