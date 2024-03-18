Ведущий шоу «Мастер Кондитер» на телеканале «Пятница» Ренат Агзамов поставил «кол» участнице из Челябинска, которая приготовила, по его мнению, слишком «траурный» торт. Он заявил, что ее блюдо некрасиво и несъедобно, добавив, что она перешла грань.
За «вау-эффект» моя оценка — кол, и за тематику я ставлю кол. Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить. Интересно, получился ли «черный лес» или мы получим такой же траурный мрак? — заявил Агзамов.
Кондитер из Челябинска сделала торт по мотивам сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Женщина старалась попасть в тематику «хоррор», поэтому Аленушка на торте была мертвой. Она добавила, что перечитывала эту сказку с дочерью и считает, что ее десерт полностью соответствует сюжету книги.
Ранее ведущая Яна Чурикова заявила, что в новой версии музыкального шоу «Фабрика звезд» от старого проекта осталась только концепция совместного исполнения песен со звездами шоу-бизнеса. Она также заявила, что считает неправильным сравнение нынешней «Фабрики звезд» с новым реалити-шоу. По мнению Чуриковой, сейчас аудитория перекормлена различными музыкальными проектами, а «Фабрика звезд» в 2000-е годы стала легендарным шоу.