Агзамов пристыдил женщину за «траурный» торт на шоу «Мастер Кондитер» Агзамов поставил «кол» жительнице Челябинска на шоу «Мастер Кондитер»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ренат Агзамов

Ведущий шоу «Мастер Кондитер» на телеканале «Пятница» Ренат Агзамов поставил «кол» участнице из Челябинска, которая приготовила, по его мнению, слишком «траурный» торт. Он заявил, что ее блюдо некрасиво и несъедобно, добавив, что она перешла грань.

За «вау-эффект» моя оценка — кол, и за тематику я ставлю кол. Это несъедобно, это некрасиво. Для меня здесь пройдена некая грань, которую нельзя переходить. Интересно, получился ли «черный лес» или мы получим такой же траурный мрак? — заявил Агзамов.

Кондитер из Челябинска сделала торт по мотивам сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Женщина старалась попасть в тематику «хоррор», поэтому Аленушка на торте была мертвой. Она добавила, что перечитывала эту сказку с дочерью и считает, что ее десерт полностью соответствует сюжету книги.

Ранее ведущая Яна Чурикова заявила, что в новой версии музыкального шоу «Фабрика звезд» от старого проекта осталась только концепция совместного исполнения песен со звездами шоу-бизнеса. Она также заявила, что считает неправильным сравнение нынешней «Фабрики звезд» с новым реалити-шоу. По мнению Чуриковой, сейчас аудитория перекормлена различными музыкальными проектами, а «Фабрика звезд» в 2000-е годы стала легендарным шоу.