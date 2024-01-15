Агутин развеял слухи о расставании с Варум совместной фотографией Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной свадьбы

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Певец Леонид Агутин опубликовал совместный снимок с супругой Анжеликой Варум на фоне слухов о расставании звездной пары. Он был размещен на официальном канале исполнителя в мессенджере Telegram. Артист поздравил супругу с годовщиной свадьбы, подчеркнув, что они «смотрят в одном направлении» уже 26 лет. По мнению Агутина, его отношения с Варум стали результатом случайных закономерностей или возникли по велению судьбы. Он также подчеркнул, что дорожит браком.

Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть, и это правильно. Люблю и дорожу, — заявил Агутин в своей публикации.

Отмечается, что снимок был опубликован на фоне неутихающих слухов о разладе в отношениях между Агутиным и Варум. По мнению некоторых фанатов, супруги находятся на грани развода.

Леонид Агутин ранее перенес срочную хирургическую операцию. По словам 55-летнего певца, врачи случайно обнаружили у него блуждающий тромб с помощью ультразвукового исследования. Исполнитель опубликовал фотографию из больничной палаты, после чего поблагодарил поклонников за заботу и переживания.