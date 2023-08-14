Леонид Агутин рассказал об алкоголизме Федора Бондарчука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Режиссер Федор Бондарчук страдал от алкогольной зависимости, сообщил в интервью журналистке Надежде Стрелец российский певец Леонид Агутин. По его словам, раньше Бондарчук мог уйти в запой на несколько недель.

Бондарчук тоже в свое время был зависимый человек. Мы увиделись у (актера Игоря) Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: «Не выпиваешь?». Он: «Нет, совсем». Я: «Ну, а как же друзья?» Он: «В ... (задницу) друзей». Имелось в виду, что друзья все время пристают: «Давай выпьем, ну что ты?». Им-то все равно, что потом уйдешь на две недели в запой, — поделился музыкант.

Он добавил, что Бондарчук мог уйти в запой на несколько недель, пока не перестал употреблять спиртное на мероприятиях и встречах с друзьями.

Ранее певица МакSим (Марина Абросимова) призналась в своей алкогольной зависимости. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем. Абросимова подчеркнула, что у нее есть зависимость, поэтому она легла в реабилитационный центр на лечение.

14 августа МакSим вышла из рехаба после прохождения курса лечения от алкогольной зависимости. Как призналась артистка, она решила обратиться к специалистам после того, как осознала, что может потерять все.