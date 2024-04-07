«Это за гранью»: Агутин отреагировал на слухи о конфликте c SHAMAN Агутин заявил, что не смог спеть с SHAMAN из-за болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Певец Леонид Агутин рассказал, что не смог выступить на одной сцене с SHAMAN из-за болезни. В беседе с НТВ он опроверг слухи о конфликте с артистом.

Я не рад таким вопросам обычно, но хорошо, что вы спросили, потому что на самом деле случай вопиющий. <...> У меня была операция, неожиданно обнаружился тромб. <...> Я никогда в жизни не позволял себе по поводу своих коллег какие-то высказывания. Я сам артист, — подчеркнул исполнитель.

Агутин добавил, что публичных людей можно сравнить с участниками комиксов из-за того, что им часто приписывают слова, которые они никогда не произносили.

Я даже не спрашиваю, кто это сделал. Бесполезно искать. <...> Но есть какие-то вещи, я считаю, за гранью, которые нельзя допускать. Это просто некрасиво, — сказал Агутин.

Ранее представитель SHAMAN прокомментировал слухи о конфликте исполнителя с Агутиным. В интервью Telegram-каналу «Mash на Мойке» он объяснил, что в день съемок «Песни года» Агутин лежал в больнице и не принимал участия в выступлениях.

В свою очередь основатель «Русской Медиагруппы» продюсер Виктор Киселев заявил, что исполнители видят неискренность SHAMAN на сцене, поэтому они отказываются выступать с ним. Он назвал музыканта «абсолютно кремлевским продуктом».

В феврале Киселев отмечал, что артисты не желают петь на одной сцене с Дроновым, поскольку не хотят становиться его свитой. По его словам, «люди, которые являются руководителями идеологических отделов», понимают это.