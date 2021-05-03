Агутин объяснился за слова о «слабой и пустой» песне Манижи

https://static.news.ru/photo/e672d352-ac3c-11eb-b921-96000091f725_660.jpg Леонид Агутин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Леонид Агутин был вынужден дать объяснение своим словам о непрофессиональной песне Манижи для Евровидения. Певец написал в Facebook, что его слова поняли превратно.

Поводом для такого объяснения послужили ранее сказанные артистом слова на одном из YouTube-шоу, что композиция Манижи с точки зрения профессионала является «слабым и пустым» произведением. И Следственному комитету, который ведёт проверку по творчеству певицы, надо бы проверять не саму артистку, а систему, которая позволила подобного рода произведению попасть на широкую публику.

Не все зрители согласились с мнением певца. Многих удивило, что Агутин, который сам ни разу не был на Евровидении, критикует молодую артистку.

Превратное понимание сказанного — это наше всё! Кого вообще должно волновать моё отношение к песне, выбранной зрительским голосованием на Евровидение? — написал по итогу Агутин.

Тем более, оправдывается певец, что Первый канал, организовавший голосование на музыкальный конкурс, по-прежнему остаётся «лучшей телевизионной командой страны».

Не все и не всегда сходятся во мнении — и это совершенно нормально, поясняет артист. Он сам считает песню Манижи для Евровидения откровенно слабой и подозревает, что на Первом канале могут придерживаться такого мнения. Но композицию выбрал зритель и теперь из неё нужно «выжать достойный результат».

Как сообщалось ранее, певец, композитор и музыкант Леонид Агутин негативно оценил песню исполнительницы Манижи «Russian woman», с которой она отправится представлять Россию на песенный конкурс «Евровидение» в Роттердам. Свою позицию он озвучил на YouTube-шоу «А поговорить?».