«Агрессивный»: Муцениеце рассказала, за что полюбила Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что в её бывшем муже, актёре Павле Прилучном, ей нравилось то, что он «агрессивен в сторону людей», однако эту агрессию в сторону себя она так и не смогла принять, из-за чего длившийся почти девять лет брак распался.
Муцениеце сделала очередное
В ответ на это Муцениеце увидела схожие черты и в своих отношениях с Прилучным.
Анализировала что-то и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону... — заявила Муцениеце.
Как сообщал NEWS.ru, ранее на шоу «Честный развод» пришла Елена Ксенофонтова. В беседе с ней Муцениеце также рассказала о браке с Прилучным. Она отметила, что сразу после развода очень боялась остаться без денег.
Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. У пары остались двое детей.