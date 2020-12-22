«Агрессивный»: Муцениеце рассказала, за что полюбила Прилучного

https://static.news.ru/photo/43f99950-4498-11eb-b80c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что в её бывшем муже, актёре Павле Прилучном, ей нравилось то, что он «агрессивен в сторону людей», однако эту агрессию в сторону себя она так и не смогла принять, из-за чего длившийся почти девять лет брак распался.

Муцениеце сделала очередное признание о браке и разводе с Прилучным в своём YouTube-канале «Честный развод», куда она приглашает известных женщин, переживших то же самое. На этот раз гостьей Муцениеце стала актриса Анастасия Меськова. Она рассказала, что в её рухнувшем браке отношения строились по принципу «отличница — хулиган».

В ответ на это Муцениеце увидела схожие черты и в своих отношениях с Прилучным.

Анализировала что-то и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону... — заявила Муцениеце.

Как сообщал NEWS.ru, ранее на шоу «Честный развод» пришла Елена Ксенофонтова. В беседе с ней Муцениеце также рассказала о браке с Прилучным. Она отметила, что сразу после развода очень боялась остаться без денег.

Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. У пары остались двое детей.