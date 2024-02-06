Агент Кологривого раскрыла детали его конфликта с Гордоном Агент Кологривого Алла: эфир с Гордоном был снят еще три месяца назад

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

Агент российского актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого Алла раскрыла подробности конфликта артиста с ведущим программы «Закрытый показ» Александром Гордоном. В интервью Woman.ru она отметила, что эфир был снят еще три месяца назад, и ей непонятно, почему СМИ решили растиражировать этот инцидент только сейчас.

С чего-то решили вспомнить ситуацию и сделать из этого новость. Все это было давно и уже все забыли. А теперь снова обсуждают, и Гордону плохо, как будто вчера, — сказала она.

Она уточнила, что после эфира с актером и его агентами никто не связывался.

Ранее Гордон выгнал из студии шоу «Закрытый показ» звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого за не понравившийся ему комментарий о фильме «Подельники». Молодому актеру не понравился тон, в котором с ним разговаривал ведущий.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров заявил, что Гордон был прав, когда предложил звезде покинуть свое шоу. По его мнению, этот скандал никак не повлияет на рейтинги программы. Шнейдеров назвал Гордона харизматичной и интеллектуальной личностью, а также отличным телеведущим.