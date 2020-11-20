Агата Муцениеце показала поклонникам свой беременный живот

https://static.news.ru/photo/e6997f9c-2b23-11eb-bf29-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце выложила в сторис Instagram кадры с беременным животиком. Примечательно, что рядом с артисткой стоял актёр Михаил Пшеничный, который является «экранным» мужем Муцениеце.

Так, актриса спросила у Пшеничного, рад ли тот такому событию.

Ну конечно! Конечно рад! И айфон новый, и ребёнок, — многозначительно ответил Пшеничный.

Как выяснилось, в настоящее время актёры снимаются в сериале. По сюжету Муцениеце и Пшеничный ждут пополнения. Девушка решила не упускать момент и сохранить на память фото в интересном положении.

Известно, что Муцениеце уже является матерью двоих детей. Ранее актриса была замужем за актёром Павлом Прилучным — у пары родились сын Тимофей и дочь Мия. После развода дети остались жить с мамой, однако отец старается проводить с ними как можно больше времени.

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце рассказала, как оправилась после развода с Прилучным. Она призналась, что это далось ей нелегко.

По словам артистки, она долго не могла найти кого-то, с кем можно было бы поделиться переживаниями. В итоге она решила создать шоу «Честный развод», где люди, оказавшиеся в схожей ситуации, могли бы о ней рассказать. Она призналась, что ей самой это очень помогло.