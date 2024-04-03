Агаларов пояснил, почему люди застряли в горящем «Крокусе» Эмин Агаларов назвал фейком слова о закрытых эвакуационных выходах в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Эмин Агаларов — сын владельца концертного зала «Крокус Сити Холл» Араза Агаларова в интервью YouTube-каналу Forbes объяснил, почему зрители не могли выбраться из горящего здания во время теракта 22 марта. По его словам, террористы перекрыли коридоры, ведущие в зрительный зал, поэтому люди пытались выйти через технические помещения, которые оказались тупиком. Агаларов отметил, что посетители, спрятавшиеся в туалетах «Крокуса», погибли.

Люди бежали в противоположную от террористов сторону, в зону технических помещений. Поэтому идет много фейков о том, что двери были закрыты и люди не могли найти выход. Они, к сожалению, попали в технические помещения, которые предусмотрены только для персонала с карточками. Двери, ведущие фактически в никуда: в студии, в склады... К сожалению, погибли также люди, которые спрятались в том числе в туалетах, — пояснил Агаларов.

Ранее Агаларов сообщил, что даже при наличии сотрудников полиции рядом с «Крокус Сити Холлом» в момент теракта они вряд ли смогли бы оказать сопротивление террористам. Он пояснил, что к подобному никто не может быть готов.

Говоря об охране зала, артист сослался на законодательство, согласно которому сотрудники частных охранных предприятий не могут носить оружие в местах массового скопления людей. Это правило распространяется и на «Крокус Сити Холл», подчеркнул он.