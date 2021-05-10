Аффлеку и Лопес приписали новый роман

Последние две недели американский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес постоянно намекают фанатам на романтические отношения после недавний расставаний. Сначала артист гостил в доме исполнительницы в Лос-Анджелесе, а позже провёл с ней небольшой отпуск, передаёт портал People со ссылкой на источник.
Дженнифер [Лопес] провела несколько дней с Беном [Аффлеком] за городом. У них бурный роман. Всё это закрутилось быстро и внезапно, но Дженнифер счастлива, — пишет издание.
По словам собеседника, звёздной паре хорошо и легко вместе, они не переставали общаться на протяжении многих лет, так что их воссоединение не стало большой неожиданностью для друзей.