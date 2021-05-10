Аффлеку и Лопес приписали новый роман

Рэпер Джиган, который сейчас отдыхает вместе с семьёй на Мальдивах, показал подписчикам в Instagram, как плавает с огромной акулой.

Отпуск Джиган и его супруга Оксана Самойлова решили провести в плавучем «отеле» — на яхте, дрейфующей посреди океана. В качестве одного из развлечений они выбрали снорклинг, во время которого им...