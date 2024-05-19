Аффлека заметили в компании бывшей жены после слухов о разводе с Лопес Daily Mail: Дженнифер Гарнер приехала в дом Аффлека на фоне слухов о его разводе

Фото: Jared Milgrim/The Photo Access/Global Look Press

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер приехала в дом своего бывшего супруга Бена Аффлека, пишет Daily Mail. По информации издания, артистка посетила экс-возлюбленного в особняке в Лос-Анджелесе, куда он съехал после разлада с нынешней женой Дженнифер Лопес.

Папарацци засняли, что Гарнер приехала к дому Аффлека в одиночестве. Уточняется, что ни личного водителя актрисы, ни ее детей от звезды «Исчезнувшей» с ней не было.

Гарнер и Аффлек поженились в 2005 году. В браке у пары родились две дочери и сын. Через 10 лет отношений супруги объявили о разрыве. Официально брак был расторгнут в 2018 году.

Сейчас актер связан узами брака с Дженнифер Лопес. Пара познакомилась на съемках в 2002 году. Тогда же между ними вспыхнули романтические отношения. Аффлек даже сделал Лопес предложение руки и сердца, однако в 2003 году артисты расстались.

Весной 2021 года стало известно, что между бывшими возлюбленными снова завязался роман. Через год звезды Голливуда вступили в брак, однако недавно портал In Touch со ссылкой на инсайдеров сообщил, что Аффлек и Лопес готовятся к разводу. По данным СМИ, актер недоволен попытками супруги все время его контролировать, а также испытывает усталость от капризов Джей Ло.