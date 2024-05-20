Аффлек после слуха о разводе «засветил», как Лопес записана в его телефоне Аффлек после слухов о разводе записал Лопес в телефоне под своей фамилией

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM PhotosМ

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес после слухов о разводе вместе появились на публике, они посетили школьное мероприятие дочери артистки Эммы, пишет Mail Online. Пару сфотографировали, и на одном из снимков можно было заметить экран телефона актера, на котором высветился звонок от супруги. Выяснилось, что он записал Лопес как «Дженнифер Аффлек».

Звездную пару сфотографировали в машине. За рулем сидел Аффлек, и в руке он держал телефон, на который звонила Лопес. Многих озадачило, что певица находилась в это время на пассажирском сидении. Кроме того, звезды вновь надели обручальные кольца, без которых их недавно заметили.

Ранее стало известно, что отношения между Лопес и Аффлеком переживают серьезный кризис. Инсайдеры рассказали, что артист в последнее время находится в угнетенном состоянии из-за капризов супруги. Позже во время похода в кофейню Аффлека заметили без обручального кольца.

У дома Аффлека также заметили голливудскую актрису Дженнифер Гарнер, с которым они когда-то были женаты. Артистка посетила экс-возлюбленного в особняке в Лос-Анджелесе, куда он съехал после разлада с Дженнифер Лопес. Гарнер приехала к дому Аффлека в одиночестве, личный водитель не сопровождал ее.