https://static.news.ru/photo/f3a80c36-346f-11ea-92f7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жорин Фото: advokatzhorin/instagram.com

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов до того, как стать пятым мужем звезды российской эстрады Лолиты Милявской, состоял в браке с женщиной, которая старше его на 21 год. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, предыдущая жена Иванова родилась в 1954 году. Брак пара зарегистрировала в московском Дворце бракосочетаний № 1 29 мая 2009 года. Однако счастье супругов было недолгим. Выяснилось, что развод состоялся меньше, чем через год, пишет «Комсомольская правда».

Как рассказал Жорин, в это время тренер по игре в сквош получил российское гражданство, а после этого резко расторг отношения. Адвокат назвал этот союз типичным фиктивным браком и отметил, что также получилось и с Лолитой.

Не исключено, что это был типичный фиктивный брак, но подтвердить это можно лишь по судебным запросам. Мы как раз и ходатайствуем и надеемся, что суд обратит на это внимание, — отметил он.

Певица сейчас судится со своим бывшим мужем Ивановым. Вместе с адвокатом Жориным они настаивают на признании фиктивным союза с тренером по сквошу. Иванов этот факт отрицает.

Однако адвокат уверен, что мужчина с самого начала не собирался строить семью с Лолитой, а жил с ней под одной крышей на этот раз из-за гражданства Израиля. Дело в том, что Лолита оформила его на законных основаниях. У певицы еврейские корни, а её отец похоронен в Израиле.

По словам Жорина, бывший муж никогда не рассказывал Лолите о своей женитьбе на «старушке». Этот факт всплыл из биографии Иванова только во время бракоразводного процесса со звездой.

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