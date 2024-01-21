Адвокат Жорин рассказал, какое наказание грозит рэперам Baby Melo и Badri Жорин: рэперам Baby Melo и Badri грозит административный арест до 15 суток

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За нецензурную брань в общественном месте рэперам Baby Melo и Badri грозит штраф и административный арест до 15 суток в соответствии со статьей 20.1 КоАП, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, если кто-то из артистов не достиг 16-летнего возраста, ответственность за правонарушение будут нести их родители.

Существует статья 20.1 КоАП, в которой говорится о том, что нецензурная лексика в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство. В качестве наказания предусматривается штраф и административный арест до 15 суток. При этом административная ответственность наступает с 16 лет, согласно статье 2.3 КоАП. Если человек не достиг этого возраста, то наказание будут нести его родители, — сказал Жорин.

Адвокат отметил, что правоохранительные органы неслучайно следили за мероприятием с самого начала. По его мнению, причиной задержания могла быть общественная позиция рэперов.

То, что на концерте правоохранительные органы заранее были наготове, говорит о том, что задача привлечь к ответственности за что-либо стояла изначально. Возможно, что причиной было что-то иное. Например, общественная позиция. Но поводом стал данный инцидент, — добавил Жорин.

Baby Melo и Badri были задержаны во время выступления в петербургском клубе «Гигант-холл». По словам Амирана Меладзе, отца Baby Melo, причиной задержания стало выкрикивание со сцены приближенного к ругательству слова. Он отметил, что перед концертом полиция предупреждала артистов о запрете на ненормативную лексику.