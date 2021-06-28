Адвокат: в ходе дела о пропаганде наркотиков на Моргенштерна давили

Адвокат рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) Сергей Жорин заявил о давлении на исполнителя в ходе рассмотрения дела о пропаганде наркотиков. Приставы пытались добиться возбуждения в отношении рэпера уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия, передаёт Пятый канал.

Моргенштерн прибыл в московский суд 3 июня. На подходе к арочным металлодетекторам его попросили достать все колюще-режущие предметы, вспоминает Жорин. Без лишних вопросов рэпер вынул дарёный клинок, располагавшийся в рукояти палочки.

Судебные приставы были удивлены добровольно выданному предмету! — рассказал адвокат.

Охрана предупредила исполнителя, что того не допустят до заседания с опасным агрегатом. Тогда близкий знакомый Алишера Артём Клюшин надломил «кинжал» и выбросил в стоявший рядом мусорный бак. По словам Жорина, буквально через несколько секунд сотрудница госоргана вытащила клинок и передала напарнику. Как полагает сейчас адвокат, ситуацию хотели раскрутить в реальное уголовное дело по статье о «незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов».

Клинок из трости Моргенштерна даже отправили на специальную экспертизу, однако та лишь оправдала рэпера. В возбуждении дела было отказано, так как предмет не является холодным оружием, а значит никакого состава преступления в действиях исполнителя просто нет.

Зюзинский суд Москвы 3 июня оштрафовал Моргенштерна, признав его виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. Разбирательство в отношении музыканта было инициировано Лигой безопасного интернета.

После суда рэпер на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале обратился к представителям старшего поколения, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Моргенштерн заявил, что благодарен им за бесплатную рекламу.

Ранее сообщалось, что рэпер обжаловал решение суда о штрафе.