Адвокат увидел скрытый смысл в желании Киркорова судиться с Успенской Адвокат Жорин: Киркоров ожидал нового скандала из-за слов Успенской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В желании певца Филиппа Киркорова судиться со своей коллегой Любовью Успенской может быть скрытый смысл, считает звездный адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что исполнитель мог побояться нового скандала из-за слов певицы о его женоненавистничестве, так как это могли воспринять как нетрадиционные предпочтения (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

На мой взгляд, Киркоров подал иск на Успенскую не потому, что его задели обвинения в женоненавистничестве. Предполагаю, что он увидел в этом намек на нетрадиционные предпочтения. И поскольку один раз он уже зашел не «в ту дверь», попадать в новый скандал он не хочет, — пояснил адвокат.

По словам Жорина, судебное разбирательство связано с желанием Киркорова доказать, что он придерживается традиционной сексуальной ориентации. Как подчеркнул адвокат, это иск не о защите чести артиста.

Я думаю, что изначально мысль и идея заключались в этом. Ведь в ином случае Киркоров подавал бы множество подобных исков на различных людей. Следуя этой логике, проигрывать это дело Киркорову никак нельзя, — заключил адвокат.

Ранее Жорин заявил, что Киркоров вряд ли сможет взыскать с Успенской 10 млн рублей. По его словам, если иск удовлетворят, сумма будет значительно меньше 1 млн рублей. При этом адвокат отметил, что сложно предположить, кто из российских звезд одержит победу в суде.