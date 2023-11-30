Адвокат усомнился в обстоятельствах смерти экс-бойфренда Волочковой Адвокат назвал уткой новость об убийстве экс-бойфренда Волочковой в СИЗО

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Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова

Новость о том, что в деле о смерти экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова есть криминальный след, может быть уткой, заявил в комментарии NEWS.ru адвокат покойного Александр Бенхин. СМИ писали, что у мужчины могли вымогать деньги перед смертью в СИЗО. Адвокат уверен, что подруга его подзащитного не могла давать подобных комментариев.

Я впервые узнаю такую информацию, что Сергей Кузнецов якобы был убит. Более того, со вчерашнего вечера я с Анастасией не связывался, ей очень тяжело, она скорбит. И поэтому я сомневаюсь, что она давала кому-то подобные комментарии. Мне кажется, это просто утка, — сказал Бенхин.

О возможном вымогательстве перед убийством журналистам рассказывала жена покойного Анастасия Кондрачук. Она считает смерть своего мужа в «Матросской Тишине» очевидным убийством, так как у Сергея были большие деньги и он мог не захотеть делиться ими с другими арестантами.

28 ноября тело Кузнецова было обнаружено в камере следственного изолятора в Москве. Позже его супруга подтвердила, что мужа не привезли на очную ставку из-за предполагаемого суицида. При этом она подчеркнула, что никакого документа, подтверждающего смерть супруга, ей не предоставили.