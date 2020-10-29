Адвокат: Федосеева-Шукшина с Алибасовым задумывались об общем ребёнке

https://static.news.ru/photo/49af5892-1a6a-11eb-b54e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что продюсер Бари Алибасов и народная артистка РСФСР планировали стать родителями.

По информации юриста, к «активным действиям» до того, как их отношения испортились, звёздная пара не приступила, но, как напомнила адвокат, в России суррогатное материнство не запрещено и ограничений по возрасту родителей не существует, передаёт Пятый канал.

Если всё-таки супруги передумают разводиться и решат создать общего наследника, я уверена, они будут прекрасными родителями. Очень яркими, — прокомментировала Вербицкая-Линник.

Адвокат пояснила, что идея об общем ребёнке появилась задолго до того, как супруги оказались на грани развода. Отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной на данный момент она назвала неровными.

Как писал NEWS.ru ранее, 82-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым.