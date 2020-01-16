https://static.news.ru/photo/2f52f942-3904-11ea-a1ba-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жорин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Развод 74-летнего юмориста Евгения Петросяна повлёк за собой целую цепочку сложностей. Как рассказал адвокат шоумена Сергей Жорин, супруги не могут поделить имущество, поскольку экс-жена комика категорически отказывается от переговоров.

Пока Степаненко категорически отказывается от переговоров. Евгений Ваганович за. В любое время всё можно поделить пополам, — заявил он в интервью «КП-Урал».

Юрист подчеркнул, что раздел состоится не раньше чем через год. На данный момент эксперты оценили только недвижимость супругов. На очереди — культурные ценности, специалистам предстоит оценить книги и коллекции фарфора.

Кроме того, сатирик владеет домом в США. Он был куплен во время брака. В нём, по некоторым данным, проживает дочь юмориста Викторина. Единственная наследница шоумена приняла сторону Степаненко и отказывается общаться с родным отцом. Прилетев на несколько дней из США в Москву, она остановилась у артистки, с которой у неё, по всей видимости, сложились тёплые отношения, и называет её не иначе как мамой.

В окружении Петросяна считают, что Викторина не хочет, чтобы семейное имущество досталось Татьяне Брухуновой. Эти догадки подтвердил и адвокат Сергей Жорин, писал NEWS.ru.