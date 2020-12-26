Адвокат рассказал о долгах Петросяна из-за Степаненко

https://static.news.ru/photo/fcc3eb8a-4825-11eb-aec5-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Юрист Сергей Жорин, представляющий интересы юмориста Евгения Петросяна в суде из-за тяжбы за квартиру, в которой живёт его бывшая жена Елена Степаненко, сообщил о ситуации с огромными долгами по коммунальным платежам.

Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живёт в этой квартире, значит, она и должна её содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так! — отметил в интервью Пятому каналу адвокат.

По словам Жорина, когда долг за квартиру превысил сумму в несколько сотен тысяч рублей, юморист, узнав об этом, решил сам оплатить просроченные коммунальные платежи. На данный момент квартира полностью оплачена, но уже несколько лет находится в стадии раздела.

Ранее Петросян попал в чёрный список Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за долга в 418 тысяч рублей. Такую сумму налоговых сборов юморист должен был выплатить за прошлый год за единственный объект недвижимости в Москве.

Петросян развёлся со Степаненко в 2018 году, а в браке они прожили 33 года. Совместно нажитое имущество они продолжают делить в суде. Евгений Ваганович после развода женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая подарила ему сына Вагана в 2020 году.

При этом супруга 75-летнего артиста Евгения Петросяна, по слухам, скоро станет мамой второй раз. Об этом рассказали соседи новой тёщи сатирика. По словам соседей матери Брухуновой, та давно намекала, что собирается покинуть Тулу, потому что второй раз готовится стать бабушкой. Родительница намерена помогать Татьяне с детьми, сообщал NEWS.ru.