Адвокат рассказал, может ли «тайный сын» Началовой получить наследство

https://static.news.ru/photo/b9b28a4c-5b24-11eb-9155-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин рассказал, может ли так называемый «тайный сын» почившей певицы Юлии Началовой претендовать на часть её наследства. О ребёнке, который якобы появился уже после смерти артистки с помощью суррогатной матери стало известно буквально на днях.

Юрист отметил, что здесь очень важно время зачатия ребёнка. Если он был зачат до смерти знаменитости, то тогда малыш может в будущем претендовать на часть имущества своей матери. При этом не столь важно, был ли ребёнок изначально внесён в завещание — он всё равно может в будущем получить свою долю наследства.

Имеет большое значение, когда возникло оплодотворение яйцеклетки. Если после смерти, тогда родившийся ребенок не имеет право на наследство, — объяснил Жорин.

По статье 1166 Гражданского кодекса РФ, раздел наследства при зачатом «вовремя» малыше возможен только после его рождения, то есть другие родственники певицы не могут начать делить имущество артистки до рождения ребёнка. Размер наследства для будущего малыша, в данном случае, исчисляется так называемой обязательной долей — это половина от имущества, на которое может претендовать будущий потомок Началовой, если бы завещания не было.

Тем не менее, не всё так просто. Дело в том, что каждый шаг в появлении ребёнка на свет должен быть задокументирован в медицинских записях. Кроме того, при жизни Началова должна была заключить договор с организацией, которая занимается поиском и подбором суррогатной матери. Соответственно, дело также упирается в документы. Если же нет никаких документальных доказательств того, что малыш действительно является сыном Началовой, то о наследстве не может быть и речи.

К слову, законность оплодотворения яйцеклетки уже после смерти певицы вызывает сомнения с точки зрения российского законодательства. Тем не менее, Жорин не исключает возможность зачатия малыша в другом государстве, где другие законы, передаёт «Пятый канал».

Ранее NEWS.ru писал, что близкий друг семьи покойной певицы Юлии Началовой прокомментировал сообщения СМИ о том, что у неё родился ребёнок и произошло это после смерти.