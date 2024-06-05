Адвокат раскрыла будущее наследства Заворотнюк Юрист Калиничева: имущество Заворотнюк разделят на купленное до и после брака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Портрет заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк после церемонии прощания в Покровском монастыре в Москве

Имущество умершей 29 мая актрисы Анастасии Заворотнюк поделят на приобретенное до и после заключения брака с фигуристом Петром Чернышевым, сообщила «Вечерней Москве» адвокат Елена Калиничева. Пока не ясно, составила ли артистка завещание. Если нет, то купленные в браке вещи поделят между вдовцом и детьми с матерью Заворотнюк.

То, что было куплено в браке, будет поделено пополам: половину унаследует супруг, а вторая часть будет поделена среди наследников первой очереди, то есть между детьми и матерью артистки. А вот приобретенное до брака имущество будет поделено поровну на всех наследников, — сказала Калиничева.

По данным издания, у Заворотнюк с мужем был 700-метровый особняк в Новомосковском районе, который актриса переоформила на старших детей Анну и Майкла. Стоимость жилья оценивают минимум в 160 млн рублей. Автомобили, по сведениям журналистов, артистка оформила на мать. Кроме того, у нее были квартиры в центре Москвы и в районе Раменки.

Ранее стало известно, что трагедией семьи воспользовались мошенники и начали писать родственникам Заворотнюк и другим людям, вымогая у них деньги. Злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам, притворяясь Петром Чернышевым. Они просили о помощи и приглашали друзей артистки «на проводы». Фигурист назвал кощунством такой поступок.