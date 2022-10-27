Адвокат раскритиковал идею Запада ввести санкции против Сигала и Киркорова Адвокат Добровинский: Запад тратит время, пытаясь ввести санкции против Сигала и Киркорова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Коллективный Запад занимается ерундой и лишь тратит время, когда призывает включить в санкционные списки певца Филиппа Киркорова и актера Стивена Сигала, сказал в беседе с «360» адвокат Александр Добровинский, комментируя письмо европейской комиссии по безопасности и сотрудничеству к Госдепу США и главе евродипломатии Жозепу Боррелю. По его словам, те, кого внесли в санкционные списки на Западе, в России становятся героями и начинают больше зарабатывать.

Получается совершенно наоборот: если ты попал под санкции, то автоматом становишься героем в России, тебя везде зовут, ты зарабатываешь намного больше, чем до этого. А это совершенно не то, на что делается расчет, — пояснил Добровинский.

Юрист отметил, что вопрос можно было бы решить проще и внести в санкционный список все население России, а также их домашних животных. В противном случае подобные действия не имеют смысла, убежден эксперт.

Власти США ранее расширили список антироссийских санкций. В перечень попала певица Жасмин вместе с мужем Иланом Шором и Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Информацию 26 октября обнародовали сотрудники американского Министерства финансов. Исходя из опубликованных сведений, под санкции Вашингтона также попали АО «Национальная инжиниринговая компания», ООО «Золотой Век», ООО «Агро-регион» и другие компании.