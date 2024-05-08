Адвокат посоветовал Киркорову взять паузу Адвокат Алешкин: Филиппу Киркорову следует взять паузу из-за очередного скандала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппу Киркорову следует взять паузу из-за очередного скандала, считает адвокат Андрей Алешкин. В беседе с «ФедералПресс» он отметил, что, может быть, в этот раз певцу не придется опять извиняться.

Скандал начался из-за комментария артиста по поводу пластической операции певицы Славы. Киркоров назвал ее лгуньей и заявил, что певица сама виновата в неудачной пластике. После таких высказываний от Киркорова вновь потребовали извинений.

Обстоятельства каждого случая в данной ситуации уникальны и не связаны между собой. Все извинения у нас обычно через суд. Надо признать, что в этой истории вторая сторона была несдержанна (Успенская. — NEWS.ru), и, как мне известно, сейчас идет судебный процесс, — объяснил адвокат.

Алешкин отметил, что Киркорову нужно подождать, поскольку, может быть, не придется ни перед кем извиняться. Он добавил, что в данном деле нет победителей, а стороны решили вопрос без ущемления друг друга.

Ранее Филипп Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница посчитала такие подарки за должное и стала «попрошайничать».

Летом 2023 года певицы Слава и Любовь Успенская рассказали, что хирург Тимур Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности звездного хирурга выросло как минимум до 60 человек. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.