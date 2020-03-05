Актёра Михаила Боярского, постоянно нарушающего правила парковки в пешеходной зоне, необходимо привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил московский адвокат Александр Островский.
Юрист уже подал жалобу в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет.
Любая малоизвестная актриса будет задержана, тут же начнется шум-гам, а здесь знаменитый Боярский, такая интересная личность, и нарушает законодательство, — считает Островский.
По его словам, безнаказанность прогрессирует, поэтому звезда позволяет себе такое поведение,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Михаил Боярский в центре Санкт-Петербурга припарковал свой внедорожник на встречной полосе, после чего отправился по своим делам. ГИБДД инициировала проверку по данному факту на основании фото и видео, которые попали в Сеть.
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