Адвокат Петросяна: долг за квартиру в 418 тыс образовался из-за Степаненко

https://static.news.ru/photo/e3eb3e8e-4617-11eb-8332-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы юмориста Евгения Петросяна, рассказал о задолженности артиста за квартиру в Москве. Ранее сообщения об этом появились в ряде Telegram-каналов.

Представитель шоумена объяснил, что долг по налогам за квартиру действительно образовался, но в настоящее время в ней проживает Елена Степаненко, бывшая супруга юмориста. Недвижимость уже несколько лет находится в стадии раздела в судебном порядке.

Евгений Ваганович Петросян подразумевал, что раз Елена Степаненко живёт в этой квартире, значит, она и должна её содержать — оплачивать коммунальные платежи, капитальный ремонт, налог. Но, как бы не так! Елена Григорьевна и не собиралась нести расходы, — сказал Жорин в интервью Пятому каналу.

Он добавил, что теперь Петросян вынужден оплатить образовавшуюся задолженность, но прочих долгов за артистом не числится.

Как сообщал NEWS.ru, юморист Евгений Петросян попал в чёрный список Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за долга в 418 тысяч рублей. Такую сумму налоговых сборов юморист должен был выплатить за прошлый год за единственный объект недвижимости в Москве.