Адвокат Пелагеи прокомментировал развод певицы с Телегиным

Адвокат певицы Пелагеи Филипп Рябченко дал комментарий по поводу развода певицы со спортсменом Иваном Телегиным.
Журналист портала KP.ru напомнил адвокату как тот даже сбежал от журналистов, чтобы не давать комментариев.
Я до последнего момента надеялся, что супругам удастся урегулировать спор миром. Познакомившись, мы договорились с адвокатами Ивана не привлекать внимания к процессу и не давать интервью. Вот я и придерживался договорённостей, как мог, уклоняясь от общения с журналистами. Более того, по просьбе Ивана процесс был закрыт, и комментарии давать о деталях процесса я был не вправе. Однако адвокаты Телегина решили нарушить наш уговор, чтобы первыми дать версию событий, далекую от действительности, — привели объяснение адвоката на портале KP.ru.
Филипп Рябченко опроверг заявление адвоката Ивана Телегина о том, что Пелагея запрещает общаться ребёнку с отцом. Он пояснил, что певица не пустила хоккеиста только раз, во время режима самоизоляции.
Это ложное заявление. Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь — Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал <...> По поводу содержания ребенка — ещё одна ложь. У нас есть на руках факты, подтверждающие то, что всё это время дочку полностью содержит Пелагея, без участия отца. За весь год Телегин встречался с Таисией несколько раз, коротко, всегда приезжал с третьими лицами, чтобы сфотографировать встречу, — пояснил адвокат певицы.
Юрист отметил, что Пелагея старалась до последнего момента оформить развод быстро и без лишней огласки, старалась сохранить нормальные отношения с Иваном Телегиным и развестись максимально мирно.
У Ивана и Пелагеи есть маленькая дочь Таисия, это обстоятельство требовало от матери не афишировать событие и максимально его скрывать. Она как человек, ориентированный на семью, старалась до последнего сохранить нормальные отношения с Иваном. Она до последнего надеялась, что всё будет честно и порядочно. Но Иван видимо решил иначе. Телегин почти сразу начал открыто афишировать новые отношения, он и его женщина делились фотографиями в соцсетях о подробностях своего романа, что тут же всплывало в СМИ, которые когда-то прочитает и Таисия. Это надо было когда-то прекращать, к тому же — было полное отсутствие помощи и заботы со стороны Телегина, — сообщил адвокат Пелагеи порталу KP.ru.
Филипп Рябченко подчеркнул, что Иван Телегин не подавал на развод из-за нежелания выплачивать алименты. Он отметил, что Пелагея не планировала поднимать вопрос о разделе имущества, а адвокат Ивана Телегина заявил, что «это обязательная процедура в случае развода». Филипп Рябченко пояснил, что заявление адвоката хоккеиста не основано на законе.
Как писал NEWS.ru ранее, юрист пояснил, что по закону дочери Пелагеи и Ивана Телегина Таисии положена 1/4 от доходов отца. По его словам, спортсмен неплохо зарабатывает, в цифрах получается чуть больше 800 тысяч рублей в месяц.