Адвокат Пьехи высмеял оправдания Безбородовой

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин ответил на слова Ирины Безбородовой, подозреваемой в избиении семилетнего сына артиста. Женщина попыталась оправдаться, сказав, что мальчик якобы сам виноват в случившемся, а его бабушку она задела «случайно». Юрист высмеял её доводы в своём Telegram-канале.

Вместо извинений Ирина Безбородова заявила, что сын Пьехи виноват сам, а бабушку случайно задела. Потрясающе, — написал Жорин.

Ранее Ирина Безбородова рассказала следствию свою версию событий, в результате которых сын Стаса Пьехи и защищавшая ребёнка бабушка оказались в больнице. Кроме того, выяснилось, что муж предполагаемой виновницы полученных родственниками артиста травм — футбольный арбитр Владислав Безбородов — выгнал супругу из дома, назвав её «истеричкой».

NEWS.ru подробно рассказывал о личности соседки Стаса Пьехи по даче — Ирине Безбородовой и о новом факте её биографии, который вскрылся после скандала с избиением сына певца.