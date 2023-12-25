Адвокат охранника опроверг сообщения о разрешении конфликта с Киркоровым Адвокат Васильев: конфликт Киркорова и охранника «Крокус Сити Холл» не закрыт

Адвокат пострадавшего охранника концертного зала «Крокус Сити Холл» Александра Короткого Сергей Васильев в беседе с «Известиями» сообщил, что инцидент между его клиентом и певцом Филиппом Киркоровым не улажен. По словам юриста, на народного артиста написано заявление в полицию.

Человек выполнял свои служебные обязанности, находился на своем рабочем месте, <...> повернулся спиной к артисту согласовывать проход людей посторонних, и тут его толкают в спину, он падает со сцены, а звезда проходит дальше, не замечая ничего. А у человека травма средней тяжести, он 30 дней провел на больничном, — добавил Васильев.

Адвокат отметил, что инцидент произошел еще в сентябре, однако до сих пор встреч или бесед с кем-либо из представителей Киркорова не было. Васильев уточнил, что пока нет официальной информации о продвижении дела.

Ранее адвокат Александр Добровинский заявил, что инцидент с охранником, которого, предположительно, толкнул Киркоров на концерте в «Крокус Сити Холле», уже удалось разрешить. По его словам, сотрудник по неясным причинам не позволял артисту зайти в собственную гримерку. Юрист указал, что вскоре после произошедшего к народному артисту России приходил следователь, после чего было принято решение о закрытии дела.