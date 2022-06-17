Адвокат оценил шансы сестры Градского вернуть наследство Адвокат Добровинский оценил шансы сестры Градского вернуть наследство

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Градский

Двоюродная сестра покойного композитора Александра Градского Наталья не сможет вернуть недвижимость отца, потому что сроки исковой давности уже прошли, заявил адвокат Александр Добровинский «Царьграду». По его мнению, начинать возвращать наследство нужно было раньше.

Шансы Натальи Градской получить недвижимость, о которой она говорит, практически равны нулю, поскольку прошли сроки исковой давности. Если Наталья была не согласна с завещанием отца, надо было начинать процесс раньше. Сейчас же оспорить завещание невозможно. Даже в то время это было сложно сделать, а теперь невозможно, — сказал Добровинский.

До этого Наталья Градская рассказала, что брат незаконно присвоил себе наследство её отца 20 лет назад. В попытке вернуть имущество она обратилась к его сыну Даниилу, однако и он её «обманул». Женщина собирается подать в суд.

10 июня о попытке лишить её наследства сообщила вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского актриса Екатерина Белоцерковская. Она заявила, что не знает, как выплачивать долги партнёру отца Аркадию Григоряну. Кроме того, она не понимает, как совесть позволит ему взять эти деньги с семьи, призналась Белоцерковская. К наследникам режиссёра выдвинуты два иска, один уже удовлетворён, его сумма — почти 12,5 млн рублей.