Адвокат оценил шансы Лозы засудить Шнурова

https://static.news.ru/photo/4016afcc-2994-11eb-9447-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: vk.com/s_shnurov

Успех в суде музыканта Юрия Лозы, обиженного на нецензурный стих коллеги по творческому цеху Сергея Шнурова, зависит от того, как именно он сформулирует свои требования. Такое мнение высказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, для обеих сторон главной задачей станет поиск грамотных специалистов в подобных делах. Он предположил, что шансы на победу у Лозы невелики. Опираясь на собственный опыт, юрист сделал вывод, что в большинстве таких случаев судьям проще отказать в удовлетворении иска, чем вынести положительное решение.

Вместе с тем адвокат дал понять, что рассчитывать на принудительные извинения от Шнурова Лозе не следует.

Если Лоза попросит, чтобы Шнуров извинился, конечно, данное требование не подлежит удовлетворению. У нас, в соответствии с законом, нельзя обязать кого-либо извиниться, — цитирует Жорина сайт Пятого канала.

Влияние на ситуацию окажут и другие факторы, отметил он. Среди таковых, например, результаты лингвистической экспертизы, которая почти наверняка будет проведена в рамках судебного разбирательства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лоза подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Музыкант обиделся на Шнурова из-за стихотворения, в котором тот высмеял вручение ему государственной награды президентом Владимиром Путиным. Строки были оформлены в свойственной для лидера группы «Ленинград» манере — с обильным использованием нецензурных выражений.