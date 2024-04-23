Адвокат объяснил, зачем участникам «Би-2» понадобилось гражданство Молдавии Адвокат Жорин: российский паспорт закрывает для «Би-2» многие двери

Российское гражданство «закрывает многие двери» из-за предвзятого отношения, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Таким образом он объяснил желание некоторых участников рок-группы «Би-2» стать гражданами Молдавии.

На самом деле причина, почему участники группы «Би-2» захотели получить молдавское гражданство, очень проста. К сожалению, после начала СВО во многих странах мира появилась предвзятое, мягко говоря, отношения к гражданам России. При этом, зачастую их отношение ничем не обосновано. Российский паспорт сейчас закрывает очень много дверей. Россиянам закрывают счета в банках, отказывают в получении виз, — отметил собеседник.

В связи с этим, продолжил Жорин, граждане, которые активно ведут предпринимательскую деятельность за пределами России и много путешествует, задумались о том, чтобы получить гражданство другой страны. Он напомнил, что люди с еврейскими корнями получали израильские паспорта, аналогичная история была с гражданством Румынии.

Добавлю, что на рынке есть масса предложений не совсем законных. Хотя я уверен, что музыканты не стали прибегать к «мутным» схемам, у них просто нет необходимости в этом. Почему «Би-2» захотели получить именно молдавское гражданство сложно сказать. Возможно, это по тем или иным причинам был наиболее приемлемый вариант. Например, по срокам или самой процедуре получения гражданства, — предположил адвокат.

Ранее глава кабинета президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства республики. Он уточнил, что документы музыкантов направят президенту Молдавии Майе Санду и будут рассматривать в категории «предоставления гражданства в интересах Республики Молдова». Бэлуцел отметил, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.