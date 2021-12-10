Адвокат объяснил, почему Земфира не смогла отсудить деньги за оскорбление

Певице Земфире не удалось отсудить 1,5 млн рублей у режиссёра Евгения Гришковца за то, что он назвал её наркоманкой, потому что Гришковец извинился сразу после иска, сообщил адвокат Евгений Яворский для «ФедералПресс». Режиссёр опроверг порочащие честь и достоинство сведения, объяснил адвокат.

На мой взгляд, отказ суда в иске является справедливым. Евгений Гришковец сразу же после подачи иска принёс официальные извинения певице в записанном видеообращении, — сказал Яворский.

По его словам, сейчас певица может рассчитывать только на 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и оплату судебных издержек.

27 мая Гришковец высказывался о последнем альбоме Земфиры в эфире программы «Би Коз». Он назвал её песни наркоманскими и связал это с тем, что сама певица употребляет запрещённые вещества.

Земфира же отреагировала на слова писателя иском. В нём говорится, что сказанное Гришковцом негативно отразилось на её репутации. Кроме того, она потребовала у писателя опровержения всего сказанного в эфире «Дождя».

Центральный районный суд Калининграда вернул певице Земфире исковое заявление к оскорбившему её писателю и драматургу Евгению Гришковцу. Артистке объяснили, что дело может быть рассмотрено в другом суде. Но Останкинский районный суд города Москвы 8 декабря отказал в удовлетворении иска.