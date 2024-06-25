Адвокат объяснил, почему у Шарлота не выйдет провести гастрольный тур в РФ Адвокат Жорин: осудивший СВО певец Шарлот не сможет выступить в России

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Певец Шарлот, осудивший проведение специальной военной операции на Украине, вряд ли сможет устроить гастрольный тур по России, считает адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что даже те исполнители, которые не находятся под арестом и уголовным делом, но высказываются против СВО, сталкиваются с трудностями по проведению концертов.

Среди моих доверителей, знакомых, музыкантов есть определенное число людей, которые, к счастью, не находились под арестом или уголовным делом, но активно не поддерживали СВО, а иногда даже иносказательно выражали свое несогласие. Так вот эти исполнители на данный момент, хотя их права не ограничены судом, не могут провести концерт, — отметил адвокат.

Жорин уточнил, что сначала выходит анонс, после чего организаторы выступлений связываются с музыкантами и отказываются предоставлять площадку. По его словам, некоторые говорят, что с ними пообщались представители правоохранительных органов, а другие ссылаются на проблемы на самой площадке.

Так что у Шарлота, наверное, нет никаких шансов провести сейчас какой-то концертный тур. Разве до этого он съездит в зону боевых действий и там выступит. Но он вряд ли успеет это сделать до 1 июля, — заключил Жорин.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко ранее назвал пиар-ходом предстоящий гастрольный тур Шарлота по России. По его мнению, артист с антироссийской позицией и судимостью не может выступать на сцене.