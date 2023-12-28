Адвокат не увидел причин для «отмены» Киркорова и сравнил его с Достоевским Адвокат Добровинский: нет причин для лишения Киркорова звания народного артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Адвокат Александр Добровинский сравнил Филиппа Киркорова с Федором Достоевским, комментируя идею лишить певца звания народного артиста РФ в беседе с изданием «Подъем». По его словам, звание певцу было присвоено за творчество, поэтому участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой не может быть основанием для его лишения.

Вряд ли у Филиппа Киркорова найдут основания для того, чтобы у него каким-то образом забрать звание. А что ставится Филиппу Киркорову в вину? Ему ставят, что он пришел на вечеринку? Ему ставят, что он был одет так, как кому-то не нравится? — отреагировал адвокат.

Он указал, что звания артистам присваивают за творческие достижения. Адвокат пояснил, что нельзя лишать этого из-за недовольства публики внешним видом или поступками исполнителя. Пусть даже им заслуженно не нравится, пояснил Добровинский.

Вот возьмем Достоевского. Великий писатель, редкий мерзавец как человек. И таких примеров очень много можно привести. Достоевского лишить звания писателя? Смешно. Петиция ни о чем, как многое, что связано с вечеринкой, — заключил защитник.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин создал петицию, в которой призвал лишить Киркорова звания народного артиста после его участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Документ подписали более 50 тысяч человек. По словам юриста Елены Сениной, для рассмотрения петиции президентом достаточно пяти тысяч подписей.

Сенина высказала мнение, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России в том случае, если такой указ подпишет президент России Владимир Путин. Помимо этого, по словам адвоката, отобрать почетное звание также могут по приговору суда, если певец станет фигурантом уголовного дела.

До этого Добровинский заявил, что ничего не слышал об исключении Киркорова из новогодних программ после «голой» вечеринки. Комментируя ситуацию, адвокат уточнил, что у телеканалов есть полное право распоряжаться снятыми материалами как угодно. Добровинский подчеркнул, что «скоро все равно все забудется».