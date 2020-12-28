Адвокат: к смерти Легкоступовой могут быть причастны врачи

https://static.news.ru/photo/0adb1dbc-4946-11eb-bf36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Евгений Бобков, представляющий интересы вдовца Юрия Фирсова, рассказал о комплексной экспертизе действий медиков. Данная процедура позволит установить, насколько своевременно врачи оказали помощь певице Валентине Легкоступовой.

По его словам, Фирсов не причастен к смерти артистки, а информация о том, что мужчина спаивал свою супругу, является ложной.

В материалах доследственной проверки есть достаточно доказательств того, что Валентина Легкоступова употребляла алкоголь на протяжении 15 лет, — отметил Бобков, слова которого приводит KP.RU.

В то же время дочь певицы Анетта Бриль утверждает, что мать начала выпивать именно из-за Фирсова.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

По словам дочери артистки, в ванной комнате, где якобы получила травму певица, упасть просто невозможно. Это помещение слишком маленькое. Этот аргумент дочь приводит вместе с указаниями экспертов, которые говорят, что Фирсов вёл себя с Легкоступовой как абьюзер: он запугивал жену и бил её. Дочь Легкоступовой собирается доказать, что перед смертью певица была жестоко избита.

Ранее NEWS.ru писал, что Фирсов не может смириться с гибелью жены. Он настаивает на своей невиновности и говорит, что супруга была для него всем в жизни.