Адвокат Милены Дейнеги сообщила, что муж певицы не выпадал из окна

https://static.news.ru/photo/ad4f6018-77b8-11ea-9e9a-fa163e074e61_660.jpg Милена Дейнега с Евгением Самусенко Фото: Instagram

Адвокат Милены Дейнеги Юлия Нитченко опровергла то, что бывший муж певицы Евгений Самусенко совершил суицид.

Она сообщила, что бизнесмен умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы от сердечно-сосудистого заболевания. Юлия Нитченко пояснила, что вероятной причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Сегодня она (Милена Дейнега — NEWS.ru) мне позвонила, сообщила, что умер её муж. Он скончался от сердечно-сосудистого заболевания, всё произошло буквально вчера вечером. Милена услышала, как он начал её звать, подбежала и увидела, что ему не хватает дыхания. Она вызвала скорую помощь, они приехали в течение двух минут и оказывали реанимацию в течение часа, но его не удалось спасти, — рассказала Юлия Нитченко телеканалу РЕН ТВ.

Она назвала, что ранее появившаяся информация в ряде СМИ о падении бизнесмена из окна и самоубийстве — это неправда.

Мы хотим констатировать, что смерть произошла в квартире, из окна он не выпадал, никаких повреждений на его теле нет, — резюмировала Юлия Нитченко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бизнесмен Евгений Самусенко погиб в Москве. Бывшая супруга Евгения Самусенко Милена Дейнега сообщала о том, что бизнесмен перенёс в 2019 году микроинсульт. Она подтвердила смерть Евгения Самусенко на своей странице в Instagram.