Адвокат Киркорова оценил последствия «голой» вечеринки Ивлеевой Адвокат заявил, что рекламодатели не разрывали сотрудничество с Киркоровым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекламодатели не разрывали контракты с певцом Филиппом Киркоровым на фоне скандала из-за его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил Daily Storm адвокат артиста Александр Добровинский. Юрист добавил, что речи об уголовных делах в отношении участников тусовки также не идет.

О разрыве контрактов я не слышал до сегодняшнего дня, — сказал он.

Добровинский также назвал выдумками слухи о том, что в отношении звезд, посетивших вечеринку, готовят уголовные дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, их действия не могут подпасть под статью о распространении порнографических материалов. Юрист пояснил, что с точки зрения законодательства таким контентом может считаться лишь изображение мужского полового члена в возбужденном состоянии.

Голые женщины? Зайдите в Пушкинский музей или Эрмитаж, вы там увидите их десятками и так далее. Это порноматериал? — спросил юрист.

Уральская компания «Сима-ленд» ранее отказалась от выступления певицы Анны Аsti на новогоднем корпоративе для сотрудников. Заместитель генерального директора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева сообщила, что вместо артистки перед работниками организации выступит Полина Гагарина.