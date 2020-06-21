Адвокат Ефремова опроверг желание актёра покончить с собой

https://static.news.ru/photo/c6d254de-b389-11ea-a83d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов и Эльман Пашаев Фото: АГН «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, комментируя сообщения в СМИ, что актёр пытался покончить с собой, заявил, что это неправда, потому что артист психически очень уравновешенный человек.

Юрист подчеркнул, что у Ефремова трое несовершеннолетних детей, при этом старшая из дочерей получает платное образование.

Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки, — пояснил Пашаев.

Защитник также удивился, как журналистам приходят в голову такие мысли, при том, что Ефремов заявлял, что готов нести ответственность за ДТП. Пашаев рассказал, что бывает у актёра практически ежедневно, но о домработнице, которая ранее рассказала о суицидальных мыслях артиста, он слышит в первый раз.

При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты..., — отметил адвокат в беседе с изданием «Собеседник».

Кроме того, по мнению Пашаева, если бы к Ефремову и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь около его дома всегда дежурят по несколько корреспондентов, даже по ночам.

Правозащитник также добавил, что самое худшее, что «светит» Ефремову за ДТП — это отбывание наказания в общем режиме, строгий режим ему не грозит, актёр всё вынесет достойно.

Вечером 8 июня Ефремов пересёк на своей машине двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее юридические представители актёра Михаила Ефремова заявили, что больше не станут предлагать денежную компенсацию семье погибшего. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, размер выплат пострадавшей стороне теперь определит суд.

Накануне Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии, писал NEWS.ru.