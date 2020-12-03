Адвокат дочери Легкоступовой назвал новые подробности гибели певицы

https://static.news.ru/photo/9d201900-355c-11eb-af71-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/legkostupovavalentina

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль инициировала собственное расследование гибели своей матери. Адвокат родственницы артистки Сергей Жорин назвал новые подробности трагедии.

По его словам, последняя экспертиза продемонстрировала, что следы крови, обнаруженные в квартире Легкоступовой, принадлежат её возлюбленному Юрию Фирсову. Тот факт, что артистка скончалась в результате черепно-мозговой травмы, является основанием для возбуждения уголовного дела, считает адвокат.

По следам крови была проведена дополнительная экспертиза. И было установлено, что они принадлежат не только самой Валентине Легкоступовой, но и Фирсову. А этот фактор может указывать, что имели место потасовка или борьба, — отметил Жорин в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

Он также добавил, что на теле Легкоступовой были обнаружены множественные гематомы и ссадины. Медики диагностировали у артистки даже перелом ребра.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Ранее NEWS.ru писал, что Жорин назвал новые обстоятельства ДТП с участием мужа покойной певицы Валентины Легкоступовой. Так, незадолго до смерти супруги Юрий Фирсов устроил аварию.

Информация об инциденте появилась в августе 2020 года. Тогда правоохранители не сразу нашли виновника ДТП.