Адвокат дочери Ефремова рассказал, зачем ей опека над матерью

https://static.news.ru/photo/e544dafe-b2b7-11ea-9f12-fa163e074e61_660.jpg Анна-Мария Ефремова Фото: amefremova/instagram.com

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария собирает документы, чтобы оформить опеку над матерью. Так 19-летняя девушка намерена спасти Ксению Качалину от пьянства.

Михаил Ефремов расстался с бывшей женой много лет назад и обзавёлся новой семьёй, а Ксения Качалина не смогла пережить разрыв. Она, по словам адвоката дочери Ефремова Владимира Комсолева, стала пить, бросила работу и испортила отношения с дочерью, сообщает портал OA.

Анна-Мария готова простить мать за неоднократные побои и создать ей комфортные условия.

Цель опекунства как раз иметь возможность лишний раз пригласить врачей, оказать медицинскую и психологическую помощь. Помощь потребуется, Качалина человек закрытый и отказывается от всего от этого, — разъяснил благие намерения дочери юрист.

Сейчас Ксения Качалина полностью отгородилась от родственников, поменяв в квартире замки. Соседи часто жалуются на крики из-за дверей квартиры бывшей жены Ефремова.

Постоянный запах алкоголя, буйства, активность периодическая. Вот эта смена настроений как раз и говорит о том, насколько расшатанная психика, — делает выводы адвокат.

Звёздный отец знает о намерениях дочери и согласен с её решением. Решение об установлении опекунства может принять только суд, процедура грозит затянуться на несколько месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Ефремова не раз рассказывала о сложных отношениях с матерью, пристрастившейся к алкоголю. Она признавалась, что именно эта пагубная привычка разрушила её детство и их отношения в целом. Качалина якобы регулярно била девочку в возрасте 8–12 лет.