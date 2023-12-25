Адвокат арестованного рэпера VACIO заявил, что его обманула полиция Адвокат Vacio Попов заявил, что полицейские обещали не арестовывать рэпера

Фото: t.me/moscowcourts

VACIO (в центре)

Полиция обманула рэпера VACIO (Николай Васильев), который пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке, заявил StarHit адвокат музыканта Роман Попов. По его словам, правоохранители обещали просто оштрафовать рэпера, если он согласится на сотрудничество. Однако в итоге его арестовали и лишили свободы на 15 суток.

В клуб «Мутабор» приехали сотрудники полиции, ознакомились с видео с камер наблюдения и попросили сотрудника клуба позвонить Васе и приехать в клуб. Вася сдержал свое слово и приехал. Сотрудник полиции обещал VACIO, что административный арест в отношении него не будет применен, к нему будет применен штраф, — поделился юрист.

Попов отметил, что будет подавать жалобу и вызывать в суд полицейских, которые заключили с его клиентом словесный договор. Адвокат добавил, что не сомневается в заявлениях рэпера, тем более проверить их достоверность не составит труда.

22 декабря VACIO арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны». Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).