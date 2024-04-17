«Адский заплыв»: актер «Слова пацана» искупался в лужах Дубая Леон Кемстач чуть не потерял тапку при купании в лужах затопленного Дубая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леон Кемстач

Актер сериала «Слово пацана» опубликовал видео прогулки по затопленному Дубаю, где он в данный момент проживает. Юный актер купался в лужах, надев очки для плавания, и едва не потерял один из кроксов, бегая против направления ливня.

Ну что, ребята, готовы к этому адскому заплыву? — обратился Кемстач к подписчикам в начале видео.

Позже молодой человек сообщил, что в их школе отменили занятия, а 17 апреля он должен был улететь из города. Ночью 16 апреля над небом Дубая, по словам артиста, на протяжении 40 минут сверкали молнии.

Ранее супруга певца Артика (настоящее имя — Артем Умрихин) Рамина Умрихина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео своей поездки по улицам затопленного Дубая, где проживает семейство. Она отметила, что вынуждена не ехать по дороге, а плыть. Девушка сопроводила свою публикацию мемами и смешными видео о ситуации в городе.

Ранее сообщалось, что несколько сотен российских туристов застряли в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Авиарейсы в Россию перенесли из-за тяжелых погодных условий, Дубай накрыли мощные ливни. Путешественникам не предоставили отелей после информации о длительных задержках на посадку.