Администратор клуба раскрыл подробности «голой» вечеринки Ивлеевой «ВЧК-ОГПУ»: на «голой» вечеринке Ивлеевой были топ-менеджеры крупных компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой присутствовали не только звезды шоу-бизнеса, но и топ-менеджеры крупнейших российских компаний. Как рассказала каналу администратор московского клуба «Мутабор», где проходило событие, на мероприятии были замечены представители «Яндекс» и VK, а также вице-президент МТС Игорь Мишин.

Как передает канал, организацией вечеринки занималась сторонняя организация, с которой у клуба был заключен договор на 3 млн рублей за аренду помещения. Сотрудница «Мутабора» сообщила каналу, что заведению до сих пор не выплатили 960 тысяч рублей и большую сумму за алкоголь из бара.

По словам администратора, которые передает «ВЧК-ОГПУ», управляющие клуба не были предупреждены о присутствии на тусовке журналистов. Канал также уточняет, что организаторы вечеринки требовали изъять все телефоны и камеры у работников «Мутабора», однако позднее на мероприятии по неизвестным причинам появились репортеры известных СМИ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что если участники «голой» вечеринки не закроют долги перед ФНС до Нового года, то их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По информации канала, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах, сейчас эти процедуры проходит Ивлеева.