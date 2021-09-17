Адель подтвердила новый роман после трудного развода

Британская певица Адель подтвердила свои отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Её избранник является влиятельным человеком в мире спорта. Совместный снимок артистка выложила на своей странице в Instagram. Публикацию она сопроводила сердечком.

Фотографии были сделаны во время празднования свадьбы баскетболиста NBA Энтони Дэвиса. На этом мероприятии, исполнительница хитов Skyfall к фильму о Джеймсе Бонде и Rolling in the Deep, сопровождала своего бойфренда. По данным Forbes, мужчина является вторым по значимости человеком в мире баскетбола. Журнал оценил его состояние в 46 миллионов долларов.

Адель редко балует своих фанатов подробностями личной жизни. Папарацци уже не раз ловили влюбленных в свои объективы, однако до текущего момента певица никак не комментировала свои отношения.

В марте этого года 33-летняя Адель развелась со своим мужем с бизнесменом Саймоном Конекки. Пара была вместе около десяти лет и продолжает воспитывать 9-летнего сына.

Певица нелегко переживала разрыв отношений. Бывший муж отсудил у неё 140 миллионов долларов. Многие фанаты всерьёз обеспокоились её здоровьем, после того как она резко похудела.

Ранее журналист рассказал о страстном романе Пугачёвой и Розенбаума. Певица даже ездила к нему на свидания в Ленинград, несмотря на то, что была замужем.