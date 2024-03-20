«Абзац»: Кологривый устроил дебош и покусал официантку «Абзац»: актер Никита Кологривый подрался с работниками ресторана в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Издание «Абзац» сообщило, что актер Никита Кологривый, ставший звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. По его информации, артист укусил за ногу официантку. Как рассказали изданию работники заведения, Кологривый был сильно пьян.

Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил, — рассказали сотрудники ресторана.

Как уточнило издание, Кологривый начал приставать к официантке, которая уже закрыла смену. По его информации, актер лег на колени к девушке и начал склонять ее к близости, однако работница заведения оказала сопротивление, после чего тот укусил ее за ногу. Издание также отметило, что звезда «Слова пацана» заламывал руки официантке. Никита Кологривый и его директор пока не комментировали эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече в Новосибирске, поругавшись с организаторами мероприятия. Уточнялось, что актер обвинил их в неумении встречать гостей и покинул кинотеатр, где должна была пройти встреча.