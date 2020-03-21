https://static.news.ru/photo/c3994b10-6c76-11ea-a663-fa163e074e61_660.jpg Актриса Татьяна Абрамова Фото: instagram.com/tanayabramova

Певица Валерия скрыла свой возраст ради участия в конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда». Такое заявление сделала актриса Татьяна Абрамова, участвовавшая вместе с исполнительницей в том шоу.

Меня сразу ставят в пару с девушкой — её тогда никто знать не знал — по имени Валерия. Я вижу, что девушка уже взрослая тётечка, а мне 15 лет, — вспомнила звезда во время съёмок программы «Секрет на миллион».

Её композитор решил обсудить этот вопрос с продюсером Валерии Александром Шульгиным. Тот сказал, что для его супруги этот конкурс является «последним шансом» «зацепиться на телевидении и показать себя».

Сама Валерия подтвердила этот факт. По её словам, она прошла кастинг, когда ей было 22 года. Через какое-то время ей исполнилось 23 года.

Как ранее писал NEWS.ru, будущий политик Алла Перфилова, более известная как певица Валерия, стала получать огромное количество просьб о помощи после того, как объявила о намерении создать собственную партию «Сильные женщины».